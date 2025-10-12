caso asia vitale le iene svelano prove inedite e dichiarazioni shock

Questa sera, domenica 12 ottobre, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con un nuovo appuntamento, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Nella puntata di oggi il programma torna su un caso che aveva scosso l’opinione pubblica: lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo alcuni anni fa. Roberta Rei ha incontrato Asia Vitale, la vittima che all’epoca denunciò la violenza. Nuovi audio e dichiarazioni della stessa Vitale potrebbero far emergere dettagli inediti e uno scenario completamente diverso. A seguire, Matteo Viviani racconta il nuovo impero della droga in Messico: quello del fentanyl. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

