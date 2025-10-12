Caso Asia Vitale Le Iene svelano prove inedite e dichiarazioni shock
Questa sera, domenica 12 ottobre, Le Iene tornano in prima serata su Italia 1 con un nuovo appuntamento, condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Nella puntata di oggi il programma torna su un caso che aveva scosso l’opinione pubblica: lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo alcuni anni fa. Roberta Rei ha incontrato Asia Vitale, la vittima che all’epoca denunciò la violenza. Nuovi audio e dichiarazioni della stessa Vitale potrebbero far emergere dettagli inediti e uno scenario completamente diverso. A seguire, Matteo Viviani racconta il nuovo impero della droga in Messico: quello del fentanyl. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
In questa notizia si parla di: caso - asia
Le Iene, nuovi audio shock sul caso Asia Vitale
Er plaid è bellissimo. Asia però non è compresa nel prezzo? (Questo è il prototipo zero. Nel caso, lo farò con le 4 scritte delle felpe:) - facebook.com Vai su Facebook
Le Iene, nuovi audio shock sul caso Asia Vitale - Le Iene: stasera Roberta Rei torna sul caso della ragazza stuprata a Palermo con nuovi audio che ribaltano il racconto della vittima. Secondo davidemaggio.it
Asia Vitale, audio choc a Le Iene: «Ragazzi cretini ad ammettere loro colpe. Il consenso prima c’era, poi è finita male» - Stasera, in prima serata, a Le Iene su Italia 1, andrà in onda l’audio shock con ... Da ilgazzettino.it