Caserta in festa per la Flik Flok | LE FOTO

Si è conclusa la XXII edizione della “Flik Flok” evento socio-sportivo-culturale organizzato dalla Brigata bersaglieri “Garibaldi”, in sinergia con il Comune di Caserta, gli istituti scolastici del territorio, Coni, Fidal, Sport e Salute, Komen, Unicef, Associazione Nazionale Bersaglieri, Ufficio. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: caserta - festa

BorgoGhiotto a Tuoro di Caserta: festa con musica e cibo in onore di Sant'Anna

Ligabue alla Reggia di Caserta, da domani la festa. Sabato il concerto

Luciano Ligabue, alla Reggia di Caserta inizia la grande festa de “La Notte di Certe Notti”

Festa dello Sport, questa mattina a Caserta, progetto Volley S3, la grande manifestazione promossa dalla FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo. - facebook.com Vai su Facebook

ESERCITO ITALIANO - Oltre 25mila persone per la "Flik Flok", la 22esima edizione tra sport, musica e solidarietà - culturale organizzato dalla Brigata bersaglieri "Garibaldi", in sinergia con il Comune di Caserta, gli Istituti scolastici del te ... Da napolimagazine.com

Daniele Meucci e Sofiia Yaremchuk, doppietta dell’Esercito alla Flik Flok di Caserta - Pubblico delle grandi occasioni e Villaggio Cremisi gremito per una domenica di corsa e passione CASERTA (Pietro De B ... Lo riporta casertace.net