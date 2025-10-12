Case distrutte e cumuli di macerie | ecco come si presenta Gaza City Le immagini dal drone

Tutto distrutto. Gaza City, nel secondo giorno di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si presenta come un ammasso di macerie. Palazzi crollati e distruzione. Venerdì Tel Aviv ha accettato la tregua e ha ritirato le truppe da diverse aree del territorio, spingendo lunghe colonne di residenti esausti a dirigersi verso nord lungo una strada costiera. E questo è lo scenario che hanno ritrovato. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

