Tutto distrutto. Gaza City, nel secondo giorno di cessate il fuoco tra Israele e Hamas, si presenta come un ammasso di macerie. Palazzi crollati e distruzione. Venerdì Tel Aviv ha accettato la tregua e ha ritirato le truppe da diverse aree del territorio, spingendo lunghe colonne di residenti esausti a dirigersi verso nord lungo una strada costiera. E questo è lo scenario che hanno ritrovato.

© Ilfattoquotidiano.it - Case distrutte e cumuli di macerie: ecco come si presenta Gaza City. Le immagini dal drone