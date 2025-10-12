MERATE Fiori e colori sulla facciata di Casa Amica, la coop per diversamente abili di Merate. Non è solo un’operazione restyling e immagine, ma esprime la missione di Casa Amica. Nei giorni scorsi l’artista Pao - al secolo Paolo Bordino -, famoso street artis di 48 anni, cresciuto alla scuola di Dario Fo e Franca Rame oltre che alla Scala di Milano, ha completato anche la facciata d’ingresso della sede della cooperativa sociale. L’opera si intitola Una nuova primavera. L’ha realizzata insieme ad alcuni studenti dell’istituto superiore Francesco Viganò. Il progetto è stato ulteriormente impreziosito da una nuova illuminazione, regalata da Beatrice Milani della Milani Spa di Osnago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Casa Amica si colora con gli studenti