Caruso Belmond l’arte dell’accoglienza | parlano Sabrina Giordano e Nunzia Campanile

Ildenaro.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Emilia Filocamo Accogliere è anche ascoltare, entrare in connessione con l’altro. A pochi giorni dal termine della stagione turistica 2025, Sabrina Giordano HR Manager, e Nunzia Campanile, SPA Manager del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, raccontano il loro modo di fare accoglienza. Di Emilia Filocamo Entrare in connessione con le persone, con l’altro, con il prossimo. Farlo lungo tutto il corso di una stagione caratterizzata da momenti di tensione, di fatica, ovviamente anche di gioia, di soddisfazione, di entusiasmo. Si può farlo in modi diversi, ovviamente:  attraverso l’ascolto, il dialogo, la comprensione, e questo richiede sicuramente una buona capacità di compenetrare  gli stati d’animo altrui, di immedesimarsi nelle situazioni per poi trovare la soluzione migliore, oppure può avvenire in un modo ancora più diretto, fisico, ossia destinando l’attenzione al corpo di chi si ascolta attraverso un trattamento, un massaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

