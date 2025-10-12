Caruso Belmond l’arte dell’accoglienza | parlano Sabrina Giordano e Nunzia Campanile
di Emilia Filocamo Accogliere è anche ascoltare, entrare in connessione con l’altro. A pochi giorni dal termine della stagione turistica 2025, Sabrina Giordano HR Manager, e Nunzia Campanile, SPA Manager del Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, raccontano il loro modo di fare accoglienza. Di Emilia Filocamo Entrare in connessione con le persone, con l’altro, con il prossimo. Farlo lungo tutto il corso di una stagione caratterizzata da momenti di tensione, di fatica, ovviamente anche di gioia, di soddisfazione, di entusiasmo. Si può farlo in modi diversi, ovviamente: attraverso l’ascolto, il dialogo, la comprensione, e questo richiede sicuramente una buona capacità di compenetrare gli stati d’animo altrui, di immedesimarsi nelle situazioni per poi trovare la soluzione migliore, oppure può avvenire in un modo ancora più diretto, fisico, ossia destinando l’attenzione al corpo di chi si ascolta attraverso un trattamento, un massaggio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: caruso - belmond
Lo sapete che cucinare e cucire si assomigliano. Fondazione Isaia e Belmond Caruso Hotel fanno sinergia. E al Festival di Ravello, sul palcoscenico più bello del mondo arriva la Filarmonica della Scala.
La Festa Italiana del 14 agosto al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, raccontata dalla manager Iolanda Mansi
Archiviate le Ditirambo Night il “Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast” guarda già a settembre e ad Agorà
#EconomiaeTurismo #EnoGastroNautaNews Il “dietro le quinte” del lusso a Ravello: intervista a Ilario Bonzani e Tiziana Esposito del Caruso Belmond - facebook.com Vai su Facebook
#EconomiaeTurismo #EnoGastroNautaNews Il “dietro le quinte” del lusso a Ravello: intervista a Ilario Bonzani e Tiziana Esposito del Caruso Belmond - X Vai su X
Belmond Hotel Caruso Amalfi Coast per le vacanze estive - Immagina una distesa di verde che si miscela con il blu del mare, il celeste del cielo e il cristallino di una piscina: siamo al Belmond Hotel Caruso di Ravello, uno tra gli alberghi di lusso più ... Lo riporta villegiardini.it
Ravello: il 12 luglio al Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, per il passaggio del collare del Rotary Club Costiera Amalfitana - E' una serata in perfetto equilibrio tra cultura, istituzione e memoria storica quella che il Caruso, a Belmond Hotel Amalfi Coast, si prepara a vivere sabato 12 luglio quando accoglierà una delle ... ilvescovado.it scrive