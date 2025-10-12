Carrarese Il punto di forza è la verticalizzazione Bleve è il portiere meno impegnato del torneo

La seconda sosta del campionato consente di fare una prima serie di considerazioni sulla Carrarese. L’avvio è stato ottimo con oltre il doppio dei punti raccolti nelle prime 7 giornate rispetto all’annata precedente: 10 contro 4. Stanno uscendo fuori anche alcune caratteristiche precipue della squadra che mantiene un possesso palla nella norma (47,86%), la stessa media del Palermo per intenderci, ma ha il suo punto di forza nelle verticalizzazioni. La squadra di Antonio Calabro, infatti, è la squadra che vanta il maggior numero di passaggi lunghi riusciti in Serie B (209) ed anche la miglior percentuale di lanci lunghi completati a partita (29,4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Bleve è il portiere meno impegnato del torneo