Carrarese Il punto di forza è la verticalizzazione Bleve è il portiere meno impegnato del torneo
La seconda sosta del campionato consente di fare una prima serie di considerazioni sulla Carrarese. L’avvio è stato ottimo con oltre il doppio dei punti raccolti nelle prime 7 giornate rispetto all’annata precedente: 10 contro 4. Stanno uscendo fuori anche alcune caratteristiche precipue della squadra che mantiene un possesso palla nella norma (47,86%), la stessa media del Palermo per intenderci, ma ha il suo punto di forza nelle verticalizzazioni. La squadra di Antonio Calabro, infatti, è la squadra che vanta il maggior numero di passaggi lunghi riusciti in Serie B (209) ed anche la miglior percentuale di lanci lunghi completati a partita (29,4). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Una bella Carrarese si porta via un punto dal "Ceravolo"
Catanzaro e Carrarese, un punto a testa: legni, emozioni e gol annullati
La matricola Fivizzanese parte in quarta. Un punto per Mulazzo e Carrarese Giovani
Carrarese - Calcio Padova 0-0: un punto che vale doppio per i biancoscudati (nonostante il cartellino rosso). Le pagelle - A certificarlo è il pareggio di personalità conquistato nella tana della Carrarese. Lo riporta ilgazzettino.it