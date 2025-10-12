Carpi Cassani contento | Sei punti da incorniciare

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025

In appena sei giorni l’orizzonte del Carpi ha assunto colori sgargianti. Dopo i due ko con rimpianti contro Arezzo e Ravenna la squadra di Cassani ha infilato 2 successi di fila, planando in zona playoff. "Queste due vittorie di fila – le sue parole – ci hanno dato tanto ossigeno e fiducia, affrontiamo la settimana lunga verso Ascoli con un ottimo umore. I gol dei difensori? Sappiamo di avere ottimi saltatori in difesa e in queste ultime due gare li abbiamo sfruttati bene". La vittoria permette di lavorare con serenità anche su quel poco che non è andato. "Abbiamo avuto ancora questa piccola défaillance nei primi 15’ del secondo tempo – prosegue - dobbiamo trovare la quadra perché non accada più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

