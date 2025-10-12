Carpi Cassani contento | Sei punti da incorniciare
In appena sei giorni l’orizzonte del Carpi ha assunto colori sgargianti. Dopo i due ko con rimpianti contro Arezzo e Ravenna la squadra di Cassani ha infilato 2 successi di fila, planando in zona playoff. "Queste due vittorie di fila – le sue parole – ci hanno dato tanto ossigeno e fiducia, affrontiamo la settimana lunga verso Ascoli con un ottimo umore. I gol dei difensori? Sappiamo di avere ottimi saltatori in difesa e in queste ultime due gare li abbiamo sfruttati bene". La vittoria permette di lavorare con serenità anche su quel poco che non è andato. "Abbiamo avuto ancora questa piccola défaillance nei primi 15’ del secondo tempo – prosegue - dobbiamo trovare la quadra perché non accada più. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: carpi - cassani
Il primo Carpi di Cassani: "La squadra ha dato tutto"
Carpi, attacco completo. Così Cassani puo scegliere
Vigilia di Pianese-Carpi, Cassani: “Attenzione ai dettagli contro un avversario difficile”
VIDEO Bra-Carpi 1-3, Nisticò (“Sconfitta che brucia”) e Cassani (“Abbiamo bravi saltatori. Umore alto in vista dell'Ascoli”) https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD9A97B0-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,4696DD80-A - X Vai su X
CARPI CALCIO. CASSANI: “PENSIAMO AL BRA NON ALLA CLASSIFICA” Il Carpi torna in campo domani sera a Sestri Levante alle 20,30 per affrontare il Bra, una gara che può valere per una notte il balzo al 4° posto. Cassani non recupera Amayah e pensa - facebook.com Vai su Facebook
Carpi, Cassani dopo il 2-2 col Campobasso: "Grande primo tempo, felice della prestazione" - Al termine del match, mister Stefano Cassani ha analizzato la prestazione dei suoi, sottolineando gli aspetti ... Scrive m.tuttomercatoweb.com
Carpi, Cassani fermo una giornata: "Io espulso ma non so perché" - Stefano Cassani è stato fermato per un turno dopo il rosso di martedì sera nei concitati momenti del rigore per il Ravenna. Riporta ilrestodelcarlino.it