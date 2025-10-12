Carnevale rivela | Pressione per Pio? Ecco cosa penso Lo volevo all’Udinese ma successe questo
Inter News 24 Carnevale rivela un aneddotto di mercato con protagonista Pio Esposito. L’osservatore ha ammesso di aver cercato per l’Udinese il classe 2005. Andrea Carnevale, ex attaccante di Roma e Napoli e ora osservatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il Festival dello Sport di Trento. Intervistato da TMW, l’ex calciatore ha commentato la situazione della nazionale italiana e le sfide in vista della qualificazione al Mondiale 2026. SULLA QUALIFICAZIONE AL MONDIALE – «Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C’è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c’è un campione come Haaland. 🔗 Leggi su Internews24.com
