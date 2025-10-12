Carnevale | Il Milan mi ha impressionato L’acquisto di Rabiot è stato straordinario

Intervistato dai microfoni di TMW dal Festival dello Sport, l'ex calciatore Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana e del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Carnevale: “Il Milan mi ha impressionato. L’acquisto di Rabiot è stato straordinario”

In questa notizia si parla di: carnevale - milan

Carnevale: “Mi aspetto che il Napoli si giochi lo scudetto con il Milan”

Carnevale sulla lotta allo Scudetto: «Napoli e Milan davanti, ma la Roma può essere la sorpresa»

Carnevale: “Scudetto? Napoli e Milan davanti, poi l’Inter. Ma la Roma…” - X Vai su X

L'ex #Carnevale non ha dubbi: "#Napoli ancora da scudetto, ma se lo giocherà con il #Milan. #Roma outsider" - facebook.com Vai su Facebook

Carnevale: “Il Milan mi ha impressionato. L’acquisto di Rabiot è stato straordinario” - Intervistato dai microfoni di TMW dal Festival dello Sport, l'ex calciatore Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana e del Milan ... Da msn.com

Carnevale: "Scudetto, Napoli grande favorita. Rabiot acquisto straordinario" - Dal Festival dello Sport di Trento, Andrea Carnevale ha commentato ai microfoni di TMW il momento della Nazionale italiana e la corsa scudetto in Serie A. Scrive tuttojuve.com