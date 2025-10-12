Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale di Confconsumatori

Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici nell'assemblea nazionale di questa mattina, sabato 11 ottobre 2025. Un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con oltre centoventi sedi in tutta Italia. Mara Colla, presidente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it