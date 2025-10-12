Carmelo Calì è il nuovo presidente nazionale di Confconsumatori
Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici nell'assemblea nazionale di questa mattina, sabato 11 ottobre 2025. Un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con oltre centoventi sedi in tutta Italia. Mara Colla, presidente. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
In questa notizia si parla di: carmelo - nuovo
Regione, Carmelo Frittitta è il nuovo dirigente generale del dipartimento dell'Energia
Regione Siciliana, Carmelo Frittitta nuovo dirigente generale del dipartimento Energia
Aeroporto, Carmelo Scelta è il nuovo direttore generale della Gesap
Qui il nuovo articolo di Carmelo per Quinte Parallele : “Quelle lezioni sbagliate sulla Musica: Una denuncia poetica sull’arte di spegnere un sogno” Parla di verità scomode. Parla di verità. Buona lettura - facebook.com Vai su Facebook
Aeroporto, Carmelo Scelta è il nuovo direttore generale della Gesap https://ift.tt/M1dSkI8 - X Vai su X