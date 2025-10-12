Carlos Augusto Il suo amore per l’Inter e i riferimenti di vita | La guardavo da piccolo quando ci giocava Adriano…

Inter News 24 Carlos Augusto rivela la sua passione per l’Inter esistente sin da bambino! Le parole del laterale brasiliano sulla Beneamata. Carlos Augusto, esterno dell’Inter, ha parlato delle sue passioni, dei suoi riferimenti in campo e fuori, e della sua esperienza con il club. Il giovane brasiliano ha condiviso anche la sua visione della Nazionale. Arrivato all’ Inter con grandi aspettative, Carlos Augusto si è adattato velocemente al sistema di gioco nerazzurro, pur essendo lontano dalla sua famiglia e dal suo paese. Nel secondo episodio di ‘Wheel Talks’, il giovane esterno ha parlato della sua passione per il club e di come da bambino guardava le imprese di Adriano. 🔗 Leggi su Internews24.com

