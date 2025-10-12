Il liceo Marconi gode di ottime considerazioni e ciò è dimostrato dalle iscrizioni in crescita ogni anno. Ma per Forza Italia c’è bisogno urgente "di risolvere tanti problemi". Tutto noti e da tempo: "Mancano aule, le strutture sono inadeguate, si registrano infiltrazioni, impianti difettosi e disagi quotidiani per studenti e docenti - spiega in una nota il coordinamento azzutto –. Nonostante ciò, ogni anno assistiamo alle stesse dichiarazioni, agli stessi annunci e agli stessi rinvii. Una politica che ha fatto spendere oltre 17 milioni di euro (per soluzioni provvisorie senza trovare in oltre 20 anni una soluzione definitiva". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carenze al Marconi: "Ora si agisca"