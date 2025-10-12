Capuano punge gli haters di Esposito | Oggi è andata male per loro Vi spiego il motivo

Inter News 24 Capuano punge gli haters di Esposito. Il giornalista commenta la presenza in prima pagina in tutti i quotidiani sportivi del talento interista. La crescita di Pio Esposito, giovane attaccante dell’ Inter, continua a sorprendere e a far parlare di sé. Dopo l’ennesima prestazione convincente con la Nazionale e il suo primo gol in azzurro nel match contro l’Estonia vinto 3-1 dall’Italia nelle qualificazioni del Mondiale 2026, il classe 2005 è finito sulle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, ricevendo finalmente il riconoscimento che merita. Il giovane talento nerazzurro è diventato il centro dell’attenzione non solo dei tifosi, ma anche dei media, che lo vedono sempre più come una delle promesse del calcio italiano. 🔗 Leggi su Internews24.com

