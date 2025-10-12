Inter News 24 Caprile Inter, le ultime sul futuro del portiere del Cagliari nel mirino del club nerazzurro per le prossime sessioni di calciomercato. Elia Caprile, portiere classe 2001 del Cagliari, è uno dei profili monitorati con attenzione dall’ Inter in vista del mercato futuro. Secondo quanto riportato da TMW, la dirigenza nerazzurra sta valutando il giovane estremo difensore come possibile rinforzo per il ruolo di numero uno, con un occhio alle prossime stagioni. Caprile, che ha mostrato solide prestazioni con il Cagliari, ha attirato l’interesse di diversi club di Serie A, tra cui l’Inter, che lo vede come un potenziale sostituto di Sommer in futuro. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Caprile Inter, Marotta continua a monitorarlo: è nella lista per il dopo Sommer, le sensazioni