Caos Juve stravolta la classifica | penalizzazione e ultimo posto

La penalizzazione confermata dalla Corte d'Appello Federale è pesantissima: stravolta la classifica della Juve, l'ultimo posto è realtà. La Juventus di Igor Tudor è arrivata alla sosta per gli impegni delle Nazionali con più dubbi che certezze. Dopo le tre vittorie nelle prime tre gare sono infatti arrivati cinque pareggi consecutivi tra Serie A e Champions League che hanno lasciato più di qualche perplessità nell'ambiente bianconero. Il timore di buona parte della tifoseria è quello di rivivere una stagione sulla falsariga di quella scorsa: in più in tanti fanno notare come a questa Juve manchi soprattutto un centrocampista di grande qualità in grado di illuminare il gioco.