Caos in Madagascar | l’unità d’élite dell’esercito si unisce ai manifestanti il presidente denuncia il golpe

It.insideover.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos senza fine in Madagascar dove le proteste scoppiate lo scorso 25 settembre, che hanno finora causato 22 morti tra i manifestanti e le forze di sicurezza, hanno avuto un salto di qualità tra sabato 11 e domenica 12 ottobre dopo che l’unità d’élite dellesercito, il Capsat (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques ), ha rifiutato di proseguire la repressione e si è unita all’insurrezione contro il governo del presidente Andry Rajoelina. Perché l’unità d’élite si aggiunge ai protestanti. La tensione è alle stelle perché il rifiuto del Capsat di procedere a stringere l’assedio sui protestanti, soprattutto di età molto giovane, che da settimana denunciano la corruzione sistemica e diffusa, i rincari di energia e elettricità, gli scarsi progressi nella lotta alla povertà e l’accentramento del potere in poche mani ha un valore strategico e simbolico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Caos in Madagascar: l'unità d'élite dell'esercito si unisce ai manifestanti, il presidente denuncia il golpe

