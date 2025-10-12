Caos in Madagascar | l’unità d’élite dell’esercito si unisce ai manifestanti il presidente denuncia il golpe

Caos senza fine in Madagascar dove le proteste scoppiate lo scorso 25 settembre, che hanno finora causato 22 morti tra i manifestanti e le forze di sicurezza, hanno avuto un salto di qualità tra sabato 11 e domenica 12 ottobre dopo che l’unità d’élite dell’esercito, il Capsat (Corps d’armée des personnels et des services administratifs et techniques ), ha rifiutato di proseguire la repressione e si è unita all’insurrezione contro il governo del presidente Andry Rajoelina. Perché l’unità d’élite si aggiunge ai protestanti. La tensione è alle stelle perché il rifiuto del Capsat di procedere a stringere l’assedio sui protestanti, soprattutto di età molto giovane, che da settimana denunciano la corruzione sistemica e diffusa, i rincari di energia e elettricità, gli scarsi progressi nella lotta alla povertà e l’accentramento del potere in poche mani ha un valore strategico e simbolico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

