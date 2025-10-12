Cantù-Unahotels 83-78 | brianzoli più decisi e intensi Reggio cade nella prima trasferta

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 – Una Pallacanestro Reggiana farraginosa, che si è inceppata nei momenti chiave della gara, dove poteva spingere gli avversari sull’orlo del Ko, cede al PalaDesio al cospetto di una Cantù magari meno bella da vedere ma certamente più desiderosa di prendersi i 2 punti e portarsi a casa la vittoria. I biancorossi pagano i tanti errori in attacco e, nell’ultimo quarto, il campo libero lasciato a un redivivo Sneed e alla regia di De Nicolao, autore anche del canestro che chiude la gara. In casa UNA Hotels Cheatham domina i primi ’20 e mette buoni panieri nel finale, il problema è che, con l’eccezione di Caupain, trova pochi compagni di viaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

