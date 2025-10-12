Le due alluvioni che hanno colpito la Romagna hanno lasciato non solo un vivido ricordo e comprensibili timori nei cittadini ma hanno anche inferto gravi ferite al territorio. Nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono i lavori per il contrasto al dissesto idrogeologico. È il sindaco Francesco Billi a fare il punto sui cantieri e sugli inevitabili disagi per temporanee modifiche alla viabilità, soprattutto nelle frazioni collinari. Partendo da via Ciola, "abbiamo già completato l’intervento, con gabbionata, sulla frana principale, ma la strada rimarrà chiusa nel primo tratto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, per consolidare un’altra scarpata – spiega il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cantieri post frane e non solo: la mappa