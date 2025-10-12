Cantieri post frane e non solo | la mappa
Le due alluvioni che hanno colpito la Romagna hanno lasciato non solo un vivido ricordo e comprensibili timori nei cittadini ma hanno anche inferto gravi ferite al territorio. Nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole proseguono i lavori per il contrasto al dissesto idrogeologico. È il sindaco Francesco Billi a fare il punto sui cantieri e sugli inevitabili disagi per temporanee modifiche alla viabilità, soprattutto nelle frazioni collinari. Partendo da via Ciola, "abbiamo già completato l’intervento, con gabbionata, sulla frana principale, ma la strada rimarrà chiusa nel primo tratto, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17, per consolidare un’altra scarpata – spiega il primo cittadino –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cantieri - post
Cantieri post sisma: "Corridonia torna al suo antico splendore"
Oltre 110 milioni per quasi 500 cantieri. Al via il secondo stralcio del Piano per la ricostruzione post alluvione
Ricostruzione post alluvione, al via la seconda parte di interventi urgenti: quasi 500 cantieri per oltre 110 milioni
Tovo San Giacomo, sopralluoghi sui cantieri post alluvione di ottobre 2024: il punto del sindaco Oddo - X Vai su X
** Nuovo bando Cantieri di lavoro – Comune di Bellinzago Novarese ** **Cantiere di Lavoro “Non solo verde”** ** **2 posti disponibili per persone disoccupate over 45 ** **Durata: 260 giornate lavorative, 25 ore a settimana ** **Compenso: € 29,42 - facebook.com Vai su Facebook
Cantieri post frane e non solo: la mappa - Il Comune fa il punto sui lavori conclusi e quelli in partenza per mettere in sicurezza le strade che hanno subìto maggiori danni ... Secondo msn.com
Lavori per 5 milioni su strade, ciclabili, frane : "Tanti cantieri verso la fine, presto altri al via" - Raffica di cantieri su frane, dissesti, piste ciclopedonali e nuove asfaltature a San Leo. Secondo ilrestodelcarlino.it