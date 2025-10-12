Cantieri gli anziani rincorrono i bus
Alcune categorie sociali subiscono disagi per le scelte del Comune sulla mobilità. Segnalo le lamentele di mia madre, 84 anni, invalida e con difficoltà motorie. Da mesi i percorsi dei bus nel centro di Bologna, specie attorno a via San Felice, cambiano di contonuo. Il sito Tper, operatori e autisti non sanno rispondere a richieste di chiarimento. Risultato: percorsi a piedi faticosi alla ricerca di bus giusti e taxi difficili. Vittorio Preda Risponde Beppe Boni Nella baraonda cantieristica che confonde perfino i più scaltri e temprati umarells dove si incrociano lavori per il tram e molti altri contemporaneamente era facile prevedere il caos dovuto al continuo cambio di percorso di alcuni autobus. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: cantieri - anziani
