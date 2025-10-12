Canottaggio beach sprint Ficarra e Cesarini Ceccarino eliminati nei quarti agli Europei senior

Agli Europei senior 2025 di canottaggio beach sprint, andati in scena ad Antalya, in Turchia, i quarti di finale sono fatali ad entrambi gli equipaggi azzurri approdati alla seconda giornata di gare, ovvero Giovanni Ficarra nel singolo maschile  e  Federica Cesarini e Federico Ceccarino nel doppio misto. Nel singolo senior maschile Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) nei quarti di finale cede il passo al termine di una sfida serrata al lituano Zygimantas Galisanskis, che la spunta per 1.93. Il titolo continentale va al britannico James Cox, che in finale regola lo spagnolo Martin, mentre sul gradino più basso del podio sale il francese Mathis Nottelet, che riesce a spuntarla proprio ai danni del lituano. 🔗 Leggi su Oasport.it

