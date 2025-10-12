Canottaggio beach sprint agli Europei U19 Maria Lanciano conquista l’oro!
Arriva una medaglia d’oro per l’Italia ad Antalya, in Turchia, sede degli Europei under 19 2025 di canottaggio beach sprint: a conquistarla è Maria Lanciano nel singolo femminile, mentre si fermano ai quarti sia Lucio Fugazzotto nel singolo maschile che Silvia MessinaPasquale Tamborrino nel doppio misto. Nel singolo under 19 femminile Maria Lanciano (LNI Barletta) nei quarti di finale supera in maniera netta la francese Lou Phillipe, preceduta di 3.85, poi in semifinale domina la sfida contro l’austriaca Marlene Kuehr, battuta di 11.07, infine completa la marcia trionfale verso l’oro annichilendo nell’ultimo atto l’atleta individuale neutrale Aleksandra Grigoreva, sconfitta per 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: canottaggio - beach
