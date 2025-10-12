Cancro del colon-retto | secondo uno studio il rischio diminuisce del 39% con un piccolo accorgimento

Gazzetta.it | 12 ott 2025

Ogni anno, solo in Italia, si verificano 50.000 nuovi casi. L'importanza di screening e diagnosi precoce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

cancro colon retto secondoOgni anno, solo in Italia, si verificano 50.000 nuovi casi. L'importanza di screening e diagnosi precoce - Ma ci sarebbe un modo molto semplice per abbassare drasticamente il rischio. Scrive gazzetta.it

cancro colon retto secondoForlì, “Piazza Idea”: sabato 18 ottobre una giornata per la prevenzione del tumore al colon retto - “Portiamo una sala endoscopica in piazza così la gente capisce che non deve avere paura e sfatiamo tanti tabù su questo esame. Riporta corriereromagna.it

