Campus orienta le scuole in vetrina Tutte le risposte | dai libri al bus
Migliaia di ragazzi di seconda e terza media, accompagnati dai genitori, ieri hanno affollato la scuola Confalonieri, per l’occasione trasformata in Campus di orientamento alle scuole superiori e alla formazione professionale. Un evento per avere uno sguardo d’insieme sugli istituti superiori e i centri di formazione professionale, organizzato dal Comune di Monza in collaborazione con Spazio Giovani Impresa Sociale. Studenti in prima linea a illustrare la loro scuola. "Mi chiedono quali lingue si studiano – racconta Michela Comacchio, alunna di quarta liceo linguistico Porta – informazioni sull’anno all’estero, vacanze studio e progetti Erasmus, ma anche con che mezzi si arriva a scuola". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
