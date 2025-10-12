Campus Its quello elpidiense candidato ai fondi
Campus delle Marche dell’Its primo sui due progetti pervenuti nella graduatoria stilata dalla Regione, ok a farne l’unico progetto marchigiano al bando da 2 milioni del ministero dell’Istruzione. Un nuovo edificio vicino alla scuola media Marconi per laboratori, aule didattiche, biblioteca per corsi per calzatura, marketing, agroalimentare e logistica. Il progetto prevede anche la riqualificazione della vecchia sede della scuola ‘Collodi’, alla Corva, da destinare a foresteria per l’ospitalità degli studenti. "questo finanziamento che consentirebbe di realizzare un investimento ambizioso – commenta il sindaco Massimiliano Ciarpella – e qualificare ulteriormente la realtà dei corsi Its". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it