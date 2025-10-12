Camposcuola rinnovato Inaugurazione con Abodi | | Gli agonisti ci si allenano

Il ministro dello sport Andrea Abodi tornerà sotto le cento torri. La sua visita avverrà il 22 novembre e, per l’occasione, sarà inaugurato il rinnovato camposcuola Bracciolani. Un’ulteriore tappa, dunque, nell’anno in cui Ascoli è ‘Città Europea dello Sport’. L’impianto, ormai da un paio d’anni, era in fase di riqualificazione. Per lungo tempo, però, i lavori sono rimasti fermi, probabilmente a causa di alcuni problemi avuti dalla ditta incaricata. Il Comune, poi, è intervenuto facendo la voce grossa, sbloccando così un cantiere che era bloccato e che aveva suscitato anche diverse polemiche da parte dell’opposizione e degli utenti della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

