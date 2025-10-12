Campioni del mondo di tiramisù ecco chi ha vinto la World Cup a Treviso

(Adnkronos) – Campionesse del mondo di tiramisù. Barbara Tosato di Mestre (Venezia) per la ricetta originale e Daniela De Biasio di Farra di Soligo (Treviso) per la creativa, con crema al caramello salato e composta di albicocche, vincono la Tiramisù World Cup 2025. Sono loro ad averla spuntata dopo le Selezioni che si sono svolte . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

