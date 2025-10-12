Campi Flegrei sciame sismico | scossa più forte di magnitudo 2.5
(Adnkronos) – Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse di terremoto registrate dall'Ingv, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni o feriti. —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
