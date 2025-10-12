Campi Flegrei sciame sismico | scossa più forte di magnitudo 2.5

Periodicodaily.com | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei Campi Flegrei. Diverse le scosse di terremoto registrate dall'Ingv, quelle di maggiore intensità di magnitudo 2.5 alle 15.35 e alle 17.01. Non si hanno notizie di danni o feriti.   —[email protected] (Web Info). 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campi - flegrei

Concerto al Tramonto: Beethoven risuona nella magia dei Campi Flegrei

Nuove scosse di terremoto ai Campi Flegrei, due di magnitudo 2.8

Ecco come si attiva il bradisismo nei Campi Flegrei

campi flegrei sciame sismicoCampi Flegrei, sciame sismico: scossa più forte di magnitudo 2.5 - Uno sciame sismico è stato registrato dalle prime ore del pomeriggio di oggi domenica 12 ottobre nell'area dei ... Da notizie.tiscali.it

campi flegrei sciame sismicoTerremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 2.5, due scosse avvertite in diverse zone di Pozzuoli o Napoli - 5 nel pomeriggio di domenica 12 ottobre, tra Montenuovo e la Solfatara di Pozzuoli ... Scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Campi Flegrei Sciame Sismico