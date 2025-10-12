Campania lavoratori tra i meno soddisfatti d’Italia | solo 4 su 10 si dichiarano felici del proprio impiego
Secondo l’analisi Cgia su dati Istat-Bes, la regione è ultima in classifica per soddisfazione professionale dei lavoratori e seconda per lavoro irregolare. Tra precarietà, timori di perdere il posto e part time involontari, il Sud resta il fanalino di coda. Al Nord, invece, picchi oltre il 60% di soddisfatti. La Campania si conferma una delle . 🔗 Leggi su 2anews.it
