CamminiAmo per la Salute oltre 1500 partecipanti alla camminata del De Bellis
Oltre 1500 persone hanno partecipato alla nuova edizione di “CamminiAmo per la Salute”, la camminata non competitiva promossa dall’Irccs “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte con il patrocinio di Regione Puglia e Ministero della Salute, dando vita a una giornata all'insegna dello sport, della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
In questa notizia si parla di: camminiamo - salute
A Vasto la prima edizione di CamminiAmo con Avis, fra salute e solidarietà
A Vasto la prima edizione di CamminiAmo con Avis, fra salute e solidarietà
“Walk for Mental Health – Camminiamo insieme per promuovere la salute mentale”
Ecco il percorso di CamminiAMO per la Salute 2025! Domani 12 ottobre, alle ore 9.00, ci metteremo in cammino da Castellana Grotte, con partenza e arrivo al Parcheggio Centro Congressi – Via della Resistenza, 60. 7,5 km di percorso misto urbano ed e - facebook.com Vai su Facebook
I.R.C.C.S. ''De Bellis'' - Domenica la VII edizione di Camminiamo per la salute - X Vai su X
“CamminiAmo per la salute”: oltre 1500 partecipanti per la camminata promossa dall’IRCCS “De Bellis” - Un’ondata di entusiasmo e partecipazione ha accolto “CamminiAmo per la salute”, la tradizionale iniziativa organizzata dall’Istituto Nazionale di Gastroenterologia “S. Come scrive ilikepuglia.it
“CamminiAmo per la salute”: oltre 1.500 partecipanti alla camminata dell’IRCCS De Bellis - Gianluigi Giannelli, ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della corretta alimentazione nella riduzione del rischio di malattie croniche. Segnala giornaledipuglia.com