CamminiAmo per la Salute oltre 1500 partecipanti alla camminata del De Bellis

Baritoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre 1500 persone hanno partecipato alla nuova edizione di “CamminiAmo per la Salute”, la camminata non competitiva promossa dall’Irccs “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte con il patrocinio di Regione Puglia e Ministero della Salute, dando vita a una giornata all'insegna dello sport, della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

