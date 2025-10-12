Camion si ribalta in un campo illeso un 50enne

Ilpiacenza.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un camion carico di melica si è ribaltato in un campo, nei pressi di una cascina a Larzano di Rivergaro, in Valtrebbia. Sul posto, per i soccorsi, i vigili del fuoco, un’ambulanza della Pubblica Assistenza Valnure e l’auto infermieristica del 118. Il camion si è ribaltato in un campo e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: camion - ribalta

Camion sbanda, poi si ribalta: terrore in autostrada, traffico in tilt e code chilometriche

Camion si ribalta sull’Autosole, morto il conducente

Camion si ribalta in autostrada, è morto Ottavio De Angeliis

camion ribalta campo illesoModugno, camion si ribalta sulla SS96: autista illeso, intervento dei Vigili del Fuoco - Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e verificato le condizioni del mezzo. Riporta giornaledipuglia.com

camion ribalta campo illesoCamion si ribalta, scongiurata “rissa” per accaparrarsi il carico: poteva valere milioni - Un camion ha perso un carico di migliaia di gratta e vinci in autostrada, dopo un incidente, generando caos tra gli automobilisti ma i biglietti non erano validi ... Come scrive virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Camion Ribalta Campo Illeso