Camion di aiuti in coda al valico di Rafah | a bordo cibo carburante e forniture mediche per Gaza | Video
Decine di camion di aiuti umanitari carichi di cibo, carburante e forniture mediche si dirigono verso Gaza attraverso il valico di Rafah, in Egitto, prima che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, presieda un vertice internazionale sul suo piano di pace per la Striscia di Gaza. L'articolo Camion di aiuti in coda al valico di Rafah: a bordo cibo, carburante e forniture mediche per Gaza Video proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: camion - aiuti
A Gaza ennesima strage di civili: l’Onu denuncia un brutale attacco israeliano ai camion degli aiuti
Gaza, altri 161 camion di aiuti entrati nella Striscia dall'Egitto | Tajani: "Sì alla Palestina se loro riconoscono Israele"
Aiuti umanitari distrutti al confine di Gaza: Oltre mille camion compromessi
Camion di aiuti umanitari sono entrati nella Striscia da alcuni valichi (fonte al Jazeera), mentre bulldozer sono al lavoro per la rimozione delle macerie. Intanto, in Israele, cresce l'attesa per il ritorno degli ostaggi L'inviata @ragazzitahrir con Max Savino - X Vai su X
ULTIM'ORA - Gaza, i camion con gli aiuti stanno entrando nella Striscia ? mdst.it/4mVMHy1 Vai su Facebook
Camion di aiuti verso Gaza al valico di Rafah - Parmigiani nel nubifragio di Ibiza: "Abbiamo visto un muro d’acqua salire inesorabile da tutte le strade del centro, abbiamo raggiunto le auto a nuoto" - gazzettadiparma.it scrive
Al Jazeera, camion di aiuti per Gaza entrano dai valichi - Al Jazeera, citando proprie fonti giornalistiche sul posto, scrive che camion di aiuti umanitari sono entrati questa mattina nella Striscia di Gaza attraverso i valichi di Karem Shalom (Karem Abu Sale ... Secondo msn.com