Camila Raznovich | L’assenza di educazione sentimentale è una delle cause della violenza di oggi

La presentatrice di Kilimangiaro torna a parlare di erotismo a teatro con LoveLive: un discorso diretto e ironico sul sesso e i suoi tabù. «L’assenza di educazione sentimentale è una delle cause della violenza di oggi». Tra spiritualità e tv, Camila racconta in un'intervista al Corriere le sue contraddizioni con disarmante sincerità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Camila Raznovich: «L’assenza di educazione sentimentale è una delle cause della violenza di oggi»

In questa notizia si parla di: camila - raznovich

Il “Kilimangiaro” di Camila Raznovich fa tappa sulla costa dei trabocchi

Camila Raznovich porta il sesso a teatro

Il provocante “LoveLive“ di Camila Raznovich debutta al Lirico

#11ottobre2025 #LaConfessione Dall’Ufficio Stampa Rai "La Confessione" di Peter Gomez Ospiti Walter Veltroni e Camila Raznovich Sono Walter Veltroni e Camila Raznovich gli ospiti de “La Confessione”, il programma condotto da Peter Gomez con intervist Vai su Facebook

A La Confessione ospiti Walter Veltroni e Camila Raznovich @petergomezblog - X Vai su X

Camila Raznovich: «A 20 anni avevo l’autista e guadagnavo 10mila euro al mese. Autoerotismo e omosessualità, porto in teatro i tabù del sesso» - L'ex conduttrice di Mtv, ora a «Kilimangiaro», va in scena con lo spettacolo- Scrive msn.com

Camila Raznovich: “Il sesso fa bene alla pelle. Faccio 10 giorni di digiuno all'anno" - Camila Raznovich, che sta per ripartire con la nuova edizione di “Kilimangiaro” su Rai 3, ha recentemente festeggiato i suoi 50 anni e si racconta al Corriere della Sera. Secondo huffingtonpost.it