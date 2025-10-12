Cambio ora | quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

Funweek.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Un passaggio che ci regalerà un’ora di sonno in più, ma che porterà con sé giornate visibilmente più corte, con il sole che tramonterà prima. Perché cambiamo l’ora?. L’adozione dell’ora legale e del successivo ritorno all’ora solare risale alla Prima Guerra Mondiale, introdotta come misura di risparmio energetico. L’idea era (ed è ancora oggi) quella di sfruttare al meglio la luce naturale per ridurre i consumi di energia elettrica. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cambio - spostare

Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

Cambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere

cambio spostare lancette influisceCambio dell’ora, torna l’ora solare: ecco quando spostare le lancette - Un'ora di sonno in più ma meno luce la sera: ecco cosa cambia con il ritorno all'ora solare e perché diversi Paesi vogliono abolire il cambio ora ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

cambio spostare lancette influisceCambio ora: quando spostare le lancette e come influisce sul nostro benessere - Nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre 2025, alle 3:00 del mattino, le lancette degli orologi dovranno essere spostate indietro di un’ora, segnando così le 2:00. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Cambio Spostare Lancette Influisce