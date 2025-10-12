Cambio fornitore bollette in 24 ore rinviato lo switch lampo slitta al 2026

Il cambio di fornitore di energia in 24 ore, previsto per gennaio 2026, dovrà aspettare. Il cosiddetto “switch lampo”, introdotto dalla direttiva europea 2019944 e recepito in Italia con il decreto legislativo 2102021, è stato rinviato. Ora l’entrata in vigore è ora fissata genericamente “entro il 2026”. La novità, pensata per rendere più competitivo il mercato dell’energia e facilitare i consumatori, permetterà in futuro di passare da un fornitore all’altro in un solo giorno lavorativo, con un processo complessivo di massimo tre settimane. Ma per vedere davvero il cambio rapido delle bollette bisognerà attendere ancora. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Cambio fornitore bollette in 24 ore rinviato, lo switch lampo slitta al 2026

In questa notizia si parla di: cambio - fornitore

Guida al cambio fornitore luce in un giorno: cosa cambia dal 2026

Bollette luce e gas, cambio fornitore in 24 ore: cos’è lo switching lampo

Bollette, arriva il cambio del fornitore di luce in 24 ore: cosa cambia, da quando e come fare

Il governo sposta in avanti la partenza del cambio rapido di fornitore di energia elettrica. Nel decreto anche più trasparenza sulle bollette e nuovi obblighi per i fornitori - X Vai su X

Bollette, cambio fornitore di luce e gas in 24 ore: «Risparmi fino a 230 euro per famiglia». Quando sarà possibile farlo - facebook.com Vai su Facebook

Bollette, slitta cambio fornitore in 24 ore: i tempi e i possibili vantaggi. Cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Bollette, slitta cambio fornitore in 24 ore: i tempi e i possibili vantaggi. Secondo tg24.sky.it

Bollette trasparenti, informazioni e prezzi più chiari ma slitta il cambio di fornitore in 24 ore: cosa cambia - Per attuare direttiva europea Market design, Il Cdm ha approvato un decreto che intende tutelare il consumatore con prezzo e dettagli più trasparenti ma concede più tempo per semplificare la procedura ... Segnala msn.com