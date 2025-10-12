Cambiavano la targa dell'auto in Italia per fare rapine in Svizzera arrestati 6 ricercati internazionali
Cambiavano la targa dell'auto italiana sulla quale viaggiavano per andare a fare rapine in Svizzera: una banda di 6 rapinatori, tutti residenti in Italia, è stata arrestata a Piacenza con un mandato di cattura internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: cambiavano - targa
Domenica 12 Ottobre TROFEO TARGA CHIANTI 2025 – 4ª Prova Campionato Sociale CAMET Manifestazione Turistico-Culturale ASI Auto d’epoca + vino + cronometri = divertimento assicurato! ECCO IL PROGRAMMA: Ore 9.00 Ritrovo e registraz Vai su Facebook
Cambiavano la targa dell’auto in Italia per fare rapine in Svizzera, arrestati 6 ricercati internazionali - Cambiavano la targa dell'auto italiana sulla quale viaggiavano per andare a fare rapine in Svizzera: una banda di 6 rapinatori, tutti residenti in Italia ... Scrive fanpage.it
La targa svizzera. Campione d’Italia sconfessa i vicini - Anche per il Decreto Sicurezza del 2018 che mirava a limitare la circolazione di veicoli immatricolati all’estero da parte di residenti in Italia, ... Secondo ilgiorno.it