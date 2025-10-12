Cambiavano la targa dell'auto in Italia per fare rapine in Svizzera arrestati 6 ricercati internazionali

Cambiavano la targa dell'auto italiana sulla quale viaggiavano per andare a fare rapine in Svizzera: una banda di 6 rapinatori, tutti residenti in Italia, è stata arrestata a Piacenza con un mandato di cattura internazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

