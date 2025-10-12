Cambiaso che maturità in Nazionale | Meno offensivo ma utile La pagella dell’esterno della Juve nella sfida contro l’Estonia
Cambiaso, che maturità in Nazionale per l’esterno della Juve: il voto e la pagella del bianconero contro l’Estonia. Meno appariscente, più tattico. La prestazione di Andrea Cambiaso nella vittoria dell’Italia in Estonia è stata una prova di grande maturità e intelligenza calcistica. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno della Juventus ha offerto un contributo di sostanza, sacrificando la spinta per l’equilibrio della squadra. RESOCONTO ESTONIA ITALIA Entrato nella ripresa, il giocatore bianconero è stato schierato sulla fascia destra, una posizione non abituale per lui, con un compito ben preciso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: cambiaso - maturit
Cambiaso, il rosso costa caro alla Juve: la decisione del Giudice Sportivo per l'Inter - Dopo la fine della prima giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti ufficiali decisi dal Giudice Sportivo. Come scrive tuttosport.com
Cambiaso dopo Juventus-Parma si scusa su Instagram per l'espulsione - L'esterno bianconero, al minuto 83, dopo un contrasto con Lovik ha reagito sbracciando ingenuamente. Si legge su sport.sky.it