Cambiaso che maturità in Nazionale | Meno offensivo ma utile La pagella dell’esterno della Juve nella sfida contro l’Estonia

Cambiaso, che maturità in Nazionale per l’esterno della Juve: il voto e la pagella del bianconero contro l’Estonia. Meno appariscente, più tattico. La prestazione di Andrea Cambiaso nella vittoria dell’Italia in Estonia è stata una prova di grande maturità e intelligenza calcistica. Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’esterno della Juventus ha offerto un contributo di sostanza, sacrificando la spinta per l’equilibrio della squadra. RESOCONTO ESTONIA ITALIA Entrato nella ripresa, il giocatore bianconero è stato schierato sulla fascia destra, una posizione non abituale per lui, con un compito ben preciso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

