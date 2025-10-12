Cambia la programmazione Tv per il rilascio degli ostaggi in Medio Oriente le variazioni Rai e Mediaset

Fanpage.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A partire dalla tarda serata di domenica 12 ottobre, l'informazione Rai e Mediaset si concentrerà sull'evoluzione della situazione in Medio Oriente, dove nelle prime ore della giornata di domani avverrà il rilascio degli ostaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

