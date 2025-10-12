Calvario senza fine per Tiger Woods | operato ancora alla schiena

Gazzetta.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Settimo intervento per il golfista più vincente della storia, che non gioca un torneo da dicembre 2024. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

calvario senza fine per tiger woods operato ancora alla schiena

© Gazzetta.it - Calvario senza fine per Tiger Woods: operato ancora alla schiena

calvario senza fine tigerCalvario senza fine per Tiger Woods: operato ancora alla schiena - È il suo secondo intervento chirurgico alla schiena negli ultimi 13 mesi e il settimo in totale da aprile 2014. msn.com scrive

calvario senza fine tigerTiger Woods di nuovo operato, il calvario continua - Compirà 50 anni a dicembre, Tiger Woods, ma non si vuole arrendere al passare del tempo e ai ricorrenti problemi fisici, sempre con l'idea di tornare ancora una volta sul green. Da ansa.it

