California elicottero perde il controllo e si schianta | le immagini

Lapresse.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) – Un elicottero che volava sopra la spiaggia di Huntington Beach in California ha improvvisamente perso il controllo nella giornata di sabato, iniziando a girare su se stesso prima di schiantarsi contro alcune palme. Cinque persone sono rimaste ferite, tra cui due a bordo del velivolo, estratti sani dal mezzo. Altre tre persone sulla strada sono rimaste coinvolte. L’incidente è avvenuto poco prima di un evento di beneficenza. Ancora ignote le cause dello schianto. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

california elicottero perde il controllo e si schianta le immagini

© Lapresse.it - California, elicottero perde il controllo e si schianta: le immagini

In questa notizia si parla di: california - elicottero

Shock in California! Un elicottero si schianta tra le auto: il video dell'incidente

California, elicottero medico precipita tra le macchine sull'autostrada

California, elicottero perde il controllo e si schianta: le immagini - Un elicottero che volava sopra la spiaggia di Huntington Beach in California ha improvvisamente perso il controllo nella giornata ... Riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: California Elicottero Perde Controllo