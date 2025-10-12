Calhanoglu spegne le voci | Mai successo niente sono contento all’Inter

A un certo punto dell’estate, che Hakan Calhanoglu potesse ancora vestire la maglia dell’Inter il 12 ottobre non era affatto scontato. Tra tensioni interne, ipotesi di addio e sirene turche, il futuro del regista nerazzurro sembrava più incerto che mai. Eppure, oggi, il numero 20 è ancora al centro del progetto di Cristian Chivu, saldo al comando della mediana interista e protagonista in patria con la sua Turchia. Le voci di un possibile ritorno in Super Lig, tra Galatasaray e Fenerbahçe, avevano tenuto banco fino alle ultime ore di mercato. Ma Calhanoglu ha scelto di restare. E lo ha fatto con la serenità di chi non ha mai avuto dubbi. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it