Calhanoglu Inter il centrocampista celebrato da Guler e Yildiz La risposta del nerazzurro
Inter News 24 Calhanoglu Inter, botta e risposta tra Guler, Yildiz e il centrocampista dopo il 6-1 della Turchia contro la Bulgaria nelle qualificazioni. Dopo la storica vittoria 6-1 contro la Bulgaria, la Turchia ha festeggiato non solo il brillante successo sul campo, ma anche un traguardo importante: le 100 presenze con la maglia dei Milli Takim per Hakan Calhanoglu, capitano della squadra. Due dei giovani talenti turchi, Arda Güler e Kenan Yildiz, hanno voluto celebrare il momento in modo speciale, con parole di grande rispetto per il loro capitano. Iniziare la celebrazione è stato Arda Güler, attaccante del Real Madrid, che ha commentato così la partita e il traguardo di Calhanoglu: DICHIARAZIONI GULER – «Noi, come tutta la squadra, siamo molto felici di questa serata storica. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter
Tuttosport – “Calhanoglu, nessun caso. Fantomatiche richieste mai arrivate all’Inter”
Calhanoglu è a Istanbul: giornata importante. Mercoledì il faccia a faccia con l’Inter
CM.com – Inter, il Fenerbahce piomba su Calhanoglu e prepara l’offerta. Martedì possibile faccia a faccia tra club e calciatore
#Calhanoglu: “Sono felice all’Inter. Mercato? Non è cambiato niente” - X Vai su X
? Inter, Calhanoglu a cena da Salt Bae: la famosa spolverata del sale è virale - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter, Calhanoglu e quelle voci sul suo addio. Il turco si espone così - Il turco resta centrale nel progetto nerazzurro Durante la sosta per le Nazionali, Hakan Calhanoglu ha voluto chiarire definitivamente la sua p ... Segnala calcionews24.com
Inter, Hakan Calhanoglu: retroscena di mercato. E esagera su Yildiz - Il centrocampista nerazzurro ha fatto chiarezza sulle voci di mercato della scorsa estate e ha lodato il suo compagno di squadra in Nazionale ... Si legge su msn.com