Calhanoglu fa sognare i tifosi della Juventus | Yildiz può vincere il Pallone d’Oro Parole importanti sul numero 10 bianconero
Calhanoglu, centrocampista dell’Inter, ha parlato così di Kenan Yildiz e della possibilità che il numero 10 della Juve possa vincere il Pallone d’Oro. Un’investitura che sa di consacrazione, una profezia che arriva dal cuore della Turchia. Hakan Çalhanoglu, regista dell’Inter e della nazionale, ha incoronato il suo giovane compagno e stella della Juventus, Kenan Yildiz: « Il Pallone d’Oro? Io non lo vincerò, ma Yildiz sì, lui può farcela » Parole al miele, che arrivano al termine di una partita in cui i due hanno dialogato a meraviglia. L’investitura per Yildiz: “Lui vincerà il Pallone d’Oro”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
