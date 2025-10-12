Calhanoglu chiarisce | Non sono mai stato vicino all’addio all’Inter sono felice di continuare

Inter News 24 Calhanoglu chiarisce le voci di mercato. Fermato dai giornalisti di SportMediaset, il centrocampista dell’Inter risponde così. Hakan Calhanoglu, centrocampista dell’ Inter, ha smentito le voci che lo volevano lontano dal club nerazzurro, ribadendo con fermezza il suo impegno con la squadra. In un’intervista a SportMediaset dopo la vittoria per 6-1 della Turchia contro la Bulgaria, il giocatore ha chiarito una volta per tutte la sua situazione. SULLE VOCI DI MERCATO E L’ADDIO ALL’INTER – «Non è mai successo niente, sono sempre stato un giocatore dell’Inter e sono contento di continuare. 🔗 Leggi su Internews24.com

