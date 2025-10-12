Inter News 24 Calhanoglu ammette il talento di Yildiz. Il centrocampista dell’Inter parla della stella della Juve: «Pallone d’Oro? Io no, ma lui. ecco cosa penso». Hakan Çalhano?lu, centrocampista dell’ Inter e della Turchia, ha rilasciato un’intervista a SportMediaset dopo la vittoria della sua nazionale contro la Bulgaria. Tra i temi trattati, il giocatore ha parlato con grande entusiasmo del suo giovane connazionale Kenan Yildiz, che sta crescendo in modo esponenziale e sta dimostrando di avere qualità da top player. LE DICHIARAZIONI SU YILDIZ – «È un giocatore molto importante per la nostra nazionale: sono contento per lui, è diventato il giocatore che costa di più della storia. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calhanoglu ammette: «Pallone d’Oro? Io no, ma Yildiz… ecco cosa penso»