Jannik Sinner tornerà in campo dopo il ritiro di Pechino nel torneo d’esibizione denominato Six Kings Slam 2025, in programma a Riad, in Arabia Saudita, da mercoledì 15 a sabato 18 ottobre: l’ azzurro, che è il detentore del titolo, affronterà nei quarti di finale l’ ellenico Stefanos Tsitsipas. Dall’altro lato del tabellone, invece, si affronteranno nello stesso turno il tedesco Alexander Zverev e lo statunitense Taylor Fritz. Il vincitore della sfida tra l’azzurro ed il greco in semifinale sarà atteso dal serbo Novak Djokovic, vincitore di 24 Slam e per questo ammesso di diritto al penultimo atto, mentre chi la spunterà tra il teutonico ed il nordamericano dovrà affrontare nel penultimo atto lo spagnolo Carlos Alcaraz, esentato dal primo turno in quanto secondo tennista in attività ad aver vinto il maggior numero di Slam, 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

Calendario Six Kings Slam 2025: orari da quarti alla finale, dove vederlo in tv, tabellone