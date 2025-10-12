Caleidoscopio Fest al via Tra riflessioni e teatro
Tutto pronto per il Caleidoscopio Fest, l’appuntamento dedicato alla Giornata mondiale della salute mentale, previsto oggi, dalle 14.45 nella Sala della Musica della Fondazione Cosway in piazza Zaninelli. Promosso dall’associazione Curiosamente in collaborazione con la cooperativa Famiglia Nuova, il festival – alla dodicesima edizione - propone un pomeriggio di riflessioni e teatro dal titolo volutamente provocatorio “Costretti a essere felici”. L’obiettivo, come ha spiegato la presidente di Curiosamente Anna Garbelli, è aprire spazi di confronto autentici sul benessere mentale e la sua stretta relazione proprio con la felicità, "per parlare di fragilità senza stigma né imbarazzo, mettendo al centro la salute più che la malattia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: caleidoscopio - fest
: " "? Torna a Lodi Caleidoscopio Fest – i colori della mente per la sua XII edizione, un appuntamento annuale curato dall’Associazione Curiosamente APS con Fam - facebook.com Vai su Facebook
Per Caleidoscopio dieci anni di gestione per il Cineteatro San Filippo Neri: festa e nuova stagione teatrale - X Vai su X
Caleidoscopio Fest al via. Tra riflessioni e teatro - Tutto pronto per il Caleidoscopio Fest, l’appuntamento dedicato alla Giornata mondiale della salute mentale, previsto oggi, dalle 14. Come scrive ilgiorno.it