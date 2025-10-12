caleidoscopio fest al via tra riflessioni e teatro

Tutto pronto per il Caleidoscopio Fest, l’appuntamento dedicato alla Giornata mondiale della salute mentale, previsto oggi, dalle 14.45 nella Sala della Musica della Fondazione Cosway in piazza Zaninelli. Promosso dall’associazione Curiosamente in collaborazione con la cooperativa Famiglia Nuova, il festival – alla dodicesima edizione - propone un pomeriggio di riflessioni e teatro dal titolo volutamente provocatorio “Costretti a essere felici”. L’obiettivo, come ha spiegato la presidente di Curiosamente Anna Garbelli, è aprire spazi di confronto autentici sul benessere mentale e la sua stretta relazione proprio con la felicità, "per parlare di fragilità senza stigma né imbarazzo, mettendo al centro la salute più che la malattia". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

