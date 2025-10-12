Calciomercato Sassuolo tutti vogliono Muharemovic! Una big prova fin da subito a trattare

Calciomercato Sassuolo: occhi dell’Inter su Muharemovic, difensore in rampa di lancio Il calciomercato Sassuolo si accende con una possibile trattativa che coinvolge uno dei giovani più promettenti della rosa neroverde: Nedim Muharemovic. Classe 2003, difensore centrale bosniaco, il suo nome è finito nelle agende dei dirigenti dell’Inter, che ne stanno monitorando con attenzione la crescita . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Sassuolo, tutti vogliono Muharemovic! Una big prova fin da subito a trattare

