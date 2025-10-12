Calciomercato Roma idea per il centrocampo | Massara segue Soumaré

La seconda sosta per gli impegni delle nazionali ha bloccato la Serie A, che tornerà protagonista nel prossimo week end. Dopo sei giornate, in testa alla classifica troviamo la Roma, a pari punti con il Napoli, grazie alle cinque vittorie ottenute, con l’unico neo della sconfitta interna contro il Torino. Giallorosso che, dunque, sono partiti con il piede giusto, ma che si starebbero già proiettando anche al mese di gennaio, quando tornerà il calciomercato. Uno degli obiettivi del club capitolino potrebbe essere quello di rinforzare l’attacco, anche se non sarebbero da escludere manovre a centrocampo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, idea per il centrocampo: Massara segue Soumaré

In questa notizia si parla di: calciomercato - roma

Calciomercato, le big di Serie A fanno spese in Premier League: Hojlund è il sogno del Milan, Roma forte su Chiesa

Calciomercato Roma: occhi puntati su Ez Abde, talento del Betis in uscita

Calciomercato Roma, Massara ci prova per Gloukh: torna in auge Laurienté?

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: si punta Soumaré, il Leicester vuole cederlo per 10M di sterline. Concorrenza di Monaco e Siviglia https://is.gd/R4GzJQ #AsRoma - X Vai su X

Calciomercato #Roma, cercasi rinforzi in attacco: Zirkzee, Balogun, Stassin e Ekhator nel mirino. - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, non solo Guerreiro e Norton-Cuffy, il nome nuovo sugli esterni è Teze. Milinkovic opzione per giugno. Roma, Zirkzee o Balugon a gennaio? - Il Tutto Sport spiega come la Juventus a gennaio lavorerà per regalare a Tudor, un esterno a tutta fascia e svela che i bianconeri starebbero s ... Si legge su eurosport.it

Calciomercato Juve, Bouaddi idea per gennaio. La Roma punta Haraldsson. Il Milan torna su Gomez - Dal Lille, la Roma vorrebbe prelevare Haraldsson, mentre il Milan è tornato su Gomez ... Come scrive sportcafe24.com