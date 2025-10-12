Calciomercato Juventus, si accende il sogno per il 2026: il portiere rossonero in rotta con il club, i bianconeri pronti a sfidare la Premier League. Un’occasione irripetibile, un colpo da maestro che potrebbe ridisegnare le gerarchie tra i pali in Serie A. Il calciomercato Juventus sogna il grande sgarbo al Milan e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Il suo contratto in scadenza nel 2026 e una trattativa per il rinnovo in fase di stallo totale hanno trasformato una suggestione in un obiettivo concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa: l’obiettivo dei bianconeri sarà uno svincolato di lusso la prossima estate! Cosa succede