Calciomercato Juventus svolta a sorpresa | l’obiettivo dei bianconeri sarà uno svincolato di lusso la prossima estate! Cosa succede
Calciomercato Juventus, si accende il sogno per il 2026: il portiere rossonero in rotta con il club, i bianconeri pronti a sfidare la Premier League. Un’occasione irripetibile, un colpo da maestro che potrebbe ridisegnare le gerarchie tra i pali in Serie A. Il calciomercato Juventus sogna il grande sgarbo al Milan e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe messo nel mirino uno dei pilastri della squadra di Massimiliano Allegri. Il suo contratto in scadenza nel 2026 e una trattativa per il rinnovo in fase di stallo totale hanno trasformato una suggestione in un obiettivo concreto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: calciomercato - juventus
Calciomercato Juventus: occasione Kiwior per i bianconeri? L’Arsenal vuole tenerlo, ma il difensore… Così potrebbe cambiare la sua situazione
Calciomercato Inter LIVE: la Juventus potrebbe lasciar partire Vlahovic a zero? Le ultime idee di Marotta
Calciomercato Juventus, due big di Premier su Kolo Muani. Weah la chiave per Sancho
#Calciomercato #Juventus: #Openda non segna, costo e ingaggio - X Vai su X
Maignan alla #Juve: più di un semplice rumors? #Maignan #Juventus #SerieA #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Juventus, svolta a sorpresa: l’obiettivo dei bianconeri sarà uno svincolato di lusso la prossima estate! Cosa succede - Calciomercato Juventus, si accende il sogno per il 2026: il portiere rossonero in rotta con il club, i bianconeri pronti a sfidare la Premier League Un’occasione irripetibile, un colpo da maestro che ... Scrive juventusnews24.com
Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: può lasciare già Torino a gennaio! Ecco i club interessati: tutti i dettagli - Mercato Juventus, svolta a sorpresa nel futuro di questo bianconero: le ultimissime novità sulle mosse dei bianconeri Un tesoretto per finanziare il mercato di gennaio. Lo riporta juventusnews24.com