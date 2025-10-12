Calciomercato Juventus | destino ormai segnato per questo bianconero Svolta anche nella prossima destinazione ha aperto al ritorno in patria! Aggiornamenti sulla sua cessione

Calciomercato Juventus: questo giocatore bianconero potrebbe lasciare Torino già a gennaio, svolta anche nella sua prossima destinazione. Un futuro che sembra scritto, una valigia pronta da mesi. L’avventura di Weston McKennie alla Juventus è ai titoli di coda. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista americano è il primo nome sulla lista dei partenti per il calciomercato di gennaio, il “sacrificabile” designato per finanziare i prossimi colpi in entrata. Il retroscena: un rinnovo saltato. La rottura, di fatto, si è consumata mesi fa. La trattativa per il prolungamento del suo contratto, in scadenza nel 2026, era a buon punto con la precedente gestione, ma l’arrivo del nuovo DG Damien Comolli ha bloccato tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

